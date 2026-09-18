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Giriş Tarihi: 18.09.2026 20:00

Galatasaray, Trabzonspor'u yenip finale yükseldi!

Galatasaray, MCT Technic, 26’ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 77-65 mağlup ederek finale yükseldi.

DHA
Galatasaray, Trabzonspor’u yenip finale yükseldi!
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TOFAŞ Spor Salonunda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı.

İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini sarı-kırmızılılar, 43-33 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray, final periyoduna 63-51 üstün girdi. Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

Karşılaşmayı 77-65 kazanan sarı-kırmızılılar turnuvanın ilk finalisti olurken, bugün saat 19.00'da TOFAŞ ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #GALATASARAY MCT TECHNİC #GALATASARAY

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Galatasaray, Trabzonspor'u yenip finale yükseldi!
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