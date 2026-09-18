Pedro Martinez: Fiziksel anlamda zorlayıcı bir maç olmasını bekliyorduk

Etihad Arena'daki basın toplantısında konuşan Martinez, "Zorlu bir maçtı. Fiziksel anlamda zorlayıcı bir maç olmasını bekliyorduk. İyi savunma yapan harika bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda bizi domine ettiler. İkinci çeyreği iyi şekilde bitirmeyi başardık. İkinci yarıda da iyi performans gösterdik ama normal sürede yaptığımız top kayıplarıyla maç uzatmaya gitti. Uzatmada iyi oynayarak galip geldik. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var, bunların üzerine çalışacağız. Birçok yeni oyuncumuz var. Topu paylaşan, agresif ve iyi basketbol oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.