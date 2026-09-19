Kanarya kupayı kaçırdı

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BU SEZON ilk defa düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'nın yarı finalinde temsilcimizBirleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan müsabakada periyotlar 20-25, 23-20, 26-33 ve 23-12 sona erdi. Son çeyreğe kadar oyunu üstün götüren sarılacivertliler rakibin üçlüklerine karşılık vermekte zorlandı ve yenilgiyle ayrıldı.Olympiakos- Real Madrid finali ise 20.00'de başlayacak.