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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Kanarya kupayı kaçırdı

Kanarya kupayı kaçırdı
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BU SEZON ilk defa düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'nın yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan müsabakada periyotlar 20-25, 23-20, 26-33 ve 23-12 sona erdi. Son çeyreğe kadar oyunu üstün götüren sarılacivertliler rakibin üçlüklerine karşılık vermekte zorlandı ve yenilgiyle ayrıldı. Jasikevicius'un öğrencileri, bugün saat 17.00'de Dubai ile üçüncülük maçı oynayacak. Olympiakos- Real Madrid finali ise 20.00'de başlayacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kanarya kupayı kaçırdı
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