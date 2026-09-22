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Giriş Tarihi: 22.09.2026 23:27

Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı 6. finali de kazandı

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken başantrenörlerin savaşını 6. kez Sarunas Jasikevicius kazandı.

İHA
Jasikevicius, Alimpijevic’e karşı 6. finali de kazandı
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39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, parkeden 72-59'luk skorla galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti. Son yıllarda Türkiye'de iki ezeli rakibin finallere damga vurmasıyla Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de 6. kez finallerde karşı karşıya geldi. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finalinde sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar karşılaşırken, bu süreçteki 4 kupayı da Fenerbahçe müzesine götürdü. 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kupayı kazanan 85-83'lük skorla Jasikevicius'un öğrencileri oldu. Bugün oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sonucuyla birlikte Litvanyalı başantrenör, üst üste 6. finalde de Sırp başantrenöre üstünlük sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı 6. finali de kazandı
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