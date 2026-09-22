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Giriş Tarihi: 22.09.2026 23:37

Onuralp Bitim: "Her zaman çok açız"

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Onuralp Bitim, "Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız" dedi.

İHA
Onuralp Bitim: Her zaman çok açız
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39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Finalin ardından düzenlenen törende kupa ve madalyalarını alan sarı-lacivertlilerde Onuralp Bitim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti taraftarlara armağan eden Onuralp, "Bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de burada çok güzel bir atmosfer oluşturan sporseverlere, en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarına, hem burada destekleyen hem de televizyon başında milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

"EUROLEAGUE VE TÜRKİYE LİGİ'NDE KONSANTRASYONUMUZA DEVAM"

Geçtiğimiz günlerde Euroleague Süper Kupa'da mücadele etmelerini değerlendiren Onuralp, bu hafta başlayacak Euroleague ile ilgili ise şunları söyledi:
"Orada olmak da bir tecrübeydi. İlk defa düzenlenen bir organizasyon olarak hiçbir takım ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maçın takvimi bizim için olumsuzdu, bunu tartışmayacağım. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Euroleague sezonu başlayacak sonra Türkiye Ligi, konsantrasyonumuza devam."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Onuralp Bitim: "Her zaman çok açız"
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