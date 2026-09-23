Fenerbahçe’nin 9. harikası

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Tarfin ile ikinci olan Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaştı. Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 72-59 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Böylece Kanarya 9. kez bu kupayı müzesine götürdü. Sadece 1 defa 2012'de zafere uzanan siyah-beyazlılar ise hasretini sürdürdü. Geçen sezon da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda F.Bahçe, Beşiktaş'ı yenmişti. Dünkü mücadelede F.Bahçe, rakibi karşısında ilk yarıda üstün bir oyun sergiledi. İlk çeyrek 21-10, devre de 46-27 tamamlandı. İkinci devrede Kartal vites yükseltti, fark 7 sayı azaldı ve son bölüme 58-46'lık skorla gidildi. Ancak Jasikevicius'un takımı, geri dönüşe izin vermedi ve parkeden 72-59'luk galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe'de 13 sayı atan Wade Baldwin en skorer isim olurken Braxton Key (11) ve Shavon Shields (10) ona eşlik etti. Beşiktaş'ta ise Jaylen Nowell 13 sayılık performans sergiledi.

KOLEKSİYONER JASİKEVİCİUS!

F.Bahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımla başarıdan başarıya koşuyor. 33 aydır F.Bahçe'nin başında olan Litvanyalı koç, 9. kupasını kaldırdı. Bu süreçte 1 EuroLeague (2025), 3 Basketbol Süper Ligi (2024, 2025, 2026), 3 Türkiye Kupası (2024, 2025, 2026) ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (2025, 2026) şampiyonluğu yaşadı.

'3 KUPA DAHA VAR'

F.Bahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu dev maç sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bugün iyi bir basketbol oynadık. Beşiktaş, sert bir basketbol oynuyor. Buna ne zaman karşılık versek kazanan biz oluyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İstediğimiz 3 kupa daha var."