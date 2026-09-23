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Giriş Tarihi: 24.09.2026 00:37

Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip, transfer yasağını kaldırdı.

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AA
Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağı kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TBF'ye olan oyuncu borçlarımız kapsamında Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik, Samet Geyik ve Efe Yılmaz ile antrenörlerimiz Göktuğ Dilbazer, Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan'ın alacakları kapatılmıştır.

Gerçekleştirilen ödemelerin ardından TBF tarafından uygulanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. Bu zorlu süreçte kulübümüze gösterdikleri anlayış ve sağladıkları destek dolayısıyla Samet Geyik ve Ozan Yılmaz'a teşekkür ederiz." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı!
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