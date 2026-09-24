Devon Dotson: "Güzel zaferler kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında yarın İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de oynayacak. Siyah-beyazlı takımın oyun kurucusu Devon Dotson, müsabakanın oynanacağı salonda düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Dotson, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız. Bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"CAMİANIN NELER BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

27 yaşındaki basketbolcu, kendilerinden beklenenin farkında olduklarını da aktararak, "Takım da kulüp de heyecanlı. Camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör