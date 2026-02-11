1 euro bile indirim yok

Beşiktaş, yazın Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy ile kasasını dolduracak. İtalyanlar, oynadığı son 9 maçta 4 gol kaydeden 20 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanacak. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, "Semih çok güçlü bir oyuncu. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Satın alma opsiyonunu kullanmamak delilik olur. Böyle gol atmaya devam ederse 40 milyon Euro'luk bir futbolcu olur" açıklamasında bulunmuştu.

KARTAL'IN EN PAHALI 5. OYUNCUSU OLACAK

Daha önce Beşiktaş ile opsiyonu düşürmek için görüşmek istediklerini de ifade eden Angelozzi'nin bu talebi karşılık bulmayacak. Siyah-beyazlılar pazarlıklara kapıyı kapatırken, "Opsiyonu neyse o rakam geçerli. İndirim olmayacak" yanıtı verdi. İtalyan ekibi opsiyonu kullandığı anda Semih, Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis kazandıran 5. oyuncusu olacak. İlk sırada 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun var. Onu 21 milyon Euro ile Abraham, 20.7 milyon ile Gedson, 13 milyon ile Demba Ba takip ediyor.

İLK 15 HAFTA 69 SON 9 HAFTA 616 DAKİKA OYNADI

İLK 15 haftada sadece 69 dakika süre alan, kadroda olmasına rağmen 9 karşılaşmayı kulübede tamamlayan Semih, son 9 haftada 616 dakika forma giyip 4 gol attı. 2-2 biten Pisa maçında takımını 2-1 öne geçiren golün sahibiydi. 2-1 kazanılan Torino karşılaşmasında gol perdesini açan isim oldu. 2-1'lik Fiorentina ve 4-0'lık Verona maçında ikinci golü attı.