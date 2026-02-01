Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi bir mücadele sergileyerek karşılaşmayı kazanmayı hak ettiklerini söyledi ve şöyle konuştu:

Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı statta. Bu durum da oyunu etkiliyor. Tabii ki kazanmak çok güzeldir, herkesi mutlu eder. Biz de çok mutluyuz. Oyunu henüz tempolu şekilde 90 dakika oynayamayacak futbolcularımız vardı sahada. Onların yerine ikinci yarıda güçlü oyuncuları sokunca gol geldi.

BİZE OLUNCA KIRMIZI ÇIKIYOR



Kırmızı kart ile ilgili de konuşmak istiyorum. Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Hakemler biraz dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil.

Takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Yeniden yapılanma dönemindeyiz.

KİMSE SANTRFOR GÖNDERMEZ!



Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız.

MAÇ SONU TARAFTARA KOŞTU

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'a destek verirken, tecrübeli çalıştırıcı tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Maç 1-1 olunca "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, 90 dakika sonunda ise hocayı tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.