2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısında birinci gündem maddesi teknik direktör konusu oldu. Adalı ve yönetim, "Vakit kaybetmeden ilk işimizi hocayı belirleyerek yapalım" diyerek harekete geçti. Yeni başkan, gönlündeki isim Sergen Yalçın ile cuma günkü Rize maçından sonra bir araya gelecek ve yüz yüze görüşme yapacak. Herkesin merak ettiği konulardan biri, 52 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri boyunca hep kısa vadeli sözleşmelere imza atarken, Adalı'nın 3.5 yıllık kontrat arzusunda olduğunu açıklamasıydı. Bu konuda da ciddi gelişme var.

UZUN KONTRATA SICAK BAKIYOR

Tecrübeli hoca, bir önceki döneminde takımın başına ilk geçtiğinde 1.5 yıllık imza atmış, şampiyon olduktan sonra dahi kontratını yine 1 yıl yapmıştı. Bu kez Adalı'nın uzun soluklu planlarına Yalçın'ın da sıcak yaklaştığı ve sunulacak uzun süreli kontrata da kariyerinin daha önceki dönemlerinin aksine "Evet" diyeceği aktarıldı.



5 İSİMLE BİRLİKTE GELİYOR TOPRAKTEPE DE KADRODA

SERGEN Yalçın'ın ekibinin büyük bölümü belli. Günler öncesinden Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor. Geçiş sürecinde takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.

GÖREVE HAZIR BEKLİYOR

Bronckhorst'un ayrılığı sonrası camia içinde adı en çok konuşulan isim olan Sergen Yalçın, yönetimdeki belirsizlik nedeniyle ilk planda takımın başına geçmek istememişti. Tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan genel kurulda Serdal Adalı'nın büyük farkla başkanlık koltuğuna oturmasından sonra göreve hazır olduğunu bildirdi.

BAŞKAN'DAN YENİ YIL DİLEĞİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün Ümraniye'de teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada Adalı, takıma hem başarı diledi hem de yeni yıllarını kutladı.



GURBETÇİLERE GÖZ HAPSİ

SİYAH-BEYAZLILARIN yeni başkanı Serdal Adalı'nın takımı gençleştirmek ve potansiyel taşıyan gurbetçi Türk oyuncuları transfer etmek istediği belirtildi. Bu doğrultuda kulübün scoutlarının yoğun çalışma içerisinde olduğu ve istenildiği zaman Adalı'ya sunum yapmaya hazırlandıkları ifade edildi. Sol bekten, kanat oyuncusuna kadar geniş bir liste oluşturulduğu ve teknik direktör konusunun netleşmesiyle birlikte bu konuda da adımlar atılmaya başlanacağı kaydedildi.