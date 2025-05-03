4-2-3 + İmmobile

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle deplasmanda oynayacağı karşılaşmada ileri uçta kimin oynayacağı en büyük merak konusu… Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hem 4-2-3-1 hem de 4-6-0 planları üzerinde dururken, Ciro İmmobile'nin yeri garanti değildi. Norveçli hoca, yaptığı denemeler ve ekibiyle birlikte rakip analizi sonrası kararını verdi. 52 yaşındaki çalıştırıcının Kadıköy'de takımını sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkarması ve 35 yaşındaki golcüye de ileri uçta şans vermesi bekleniyor.

MOTİVE OLDUM, HAZIRIM!

Hatayspor'a karşı hat-trick yapan İtalyan yıldızın da Fenerbahçe'ye karşı derbide sahada olmak istediği, bununla ilgili olarak da teknik ekiple görüşüp, "Kendimi motive ve iyi hissediyorum. Forma giymeye hazırım" dediği aktarıldı. Oyuncusunun antrenmandaki hırsı ve isteğinden memnun kalan Solskjaer, Hatay maçında moral bulan İmmobile'yi, bu arzusunu pozitife çevirmek istediği için ilk 11'de görevlendireceği aktarıldı.