40 milyon €’luk adam

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), açıkladığı liste ile 5 büyük lig dışında oynayan orta saha oyuncularının tahmini transfer değerlerini duyurdu. Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü de en değeri orta sahalar arasında gösterildi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu, 40 milyon Euro'luk değeri ile kendisine 4. sırada yer buldu. Porto'dan Rodrigo Mora 50.1 milyon Euro ile zirvenin sahibi olurken onu Benfica'dan Georgiy Sudokov (44.8 milyon Euro) ve Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov (41.9 milyon Euro) takip etti.