4.8 milyar TL’lik büyük müjde!

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için düğmeye basan Beşiktaş'a dün akşam müjdeli haber geldi. Siyahbeyazlıların sermaye artırımı ile ilgili başvurusu SPK tarafından resmen kabul edildi. Kartal'ın, sermaye artırımından yaklaşık 4.8 milyar TL gelir elde edeceği bildirildi. Beşiktaş, 1.2 milyar TL değerindeki mevcut sermayesini halka arz yöntemiyle 4.8 milyara yükselterek 6 milyar TL yapacak. Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bankalar Birliği'ne olan borçlarını kapatacaklarını söylemişti.