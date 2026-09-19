50 bin kişi bağırıyor ama İtaliano’yu duyuyoruz

Bu sezonki performansı ile ilk 11'e yerleşen ve A Milli Takım'a seçilen Emirhan Topçu, Marsilya maçı için SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vincenzo İtaliano ile birlikte çok şeyin değiştiğinin altını çizen Emirhan, şunları söyledi: "Hocamız Vincenzo İtaliano, bizle beraber maçı yaşıyor. Statta 50 bine yakın kişi var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz. Hoca maç bitince şöyle bakıyor bence; bu maçı oynadık ve bitti, önümüzde bir maç daha var. Hatalarımızı bize hemen söylüyor ki bir sonraki maçta bunları yapmayalım. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin. Sana ne katabilirse onun için artı bence. Her zaman gelişmeye ve geliştirmeye açık hoca. Hoca bizi her maça aynı hazırlıyor. İster Anadolu takımı olsun ister derbi, Avrupa fark etmiyor. İtaliano her maça aynı coşku ve enerjiyle bizi hazırlıyor."

KONSANTRASYONUM ARTIK BOZULMUYOR

"Geçen sene daha çok konsantrasyon eksikliği yaşıyordum. Bu sezon ise çalışarak, konuşarak hocalarımız, yönetim, takım arkadaşlarım, yeni gelen transferler olsun hepsiyle iyi iletişim sağlayarak konsantrasyonumu daha iyi noktaya getirdim. Açıkçası bu sezon daha da çok çalıştım geçen yıla göre. Performansımın sebebinin bunlar olduğunu düşünüyorum."

TÜRK-YABANCI YOK HEPİMİZ BİRİZ

İÇERİDE de dışarıda da arkadaşlık çok güzel. Dışarı çıkıp hep beraber yemeğe gidiyoruz. Yabancı, Türk fark etmeksizin karışık bir şekilde çıkıyoruz dışarı. Tesiste, kulüpte ya da deplasmanda Türk, Türk'e değil de karışık bir şekilde, hocalar da dahil iç içe olduğumuzdan bu birliktelik bizi yükseltiyor.

ATMOSFERE BOYUN EĞDİ!

Fransız basını ise Marsilya için hayal kırıklığını böyle duyurdu:

- L'Equipe: Marsilya, iyi başladığı Beşiktaş deplasmanından yine ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

- Foot Mercato: Marsilya, Beşiktaş deplasmanında ateşli atmosfere boyun eğdi.

- Le Monde: Fransız ekibi, milyonlar harcanarak kurulan ve olağanüstü bir atmosferin yaşandığı Beşiktaş karşısında zaman zaman umut verse de özellikle ikinci yarıda tamamen dağıldı. Türk ekibinin üstünlüğü tartışmasızdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör