Abraham için İngiliz kapışması

Giriş Tarihi: 17.01.2026

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham için Aston Villa yaklaşık 18 milyon Euro teklifte bulundu. İngiliz kulübü, tecrübeli isme 4.5 yıllık kontrat ve 4 milyon Pound önerdi. İngiltere'nin bir diğer önemli kulübü Everton ve Nottingham Forest da oyuncuya yönelik girişim yaptı. Nottingham, Aston Villa'nın teklifinden biraz daha fazlasını karşılamaya hazır. Ancak Abraham'ın tercihi, eski kulübü Aston Villa... Beşiktaş, birden fazla talibi olması sebebiyle tok satıcı rolünü oynarken teknik ekip, Aston Villa'dan Evan Guessand'ı istiyor. İngiliz devi ile 1.5 yıllığına kiralama üzerinden pazarlıklar sürüyor.
