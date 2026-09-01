Açılın kartal geliyor

DERBİDE GALİBİYET İSTİYORUZ

MAÇIN kahramanı Vlahovic, Orkun Kökçü'nün hat-trick'te büyük katkısı olduğunu söyleyip F.Bahçe maçı için şu mesajı verdi: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yazın, teknik direktörümüzle hep iletişim halindeydim. Onunla uyumlu bir kimyamız var. Böyle devam etmek istiyoruz, Fenerbahçe derbisi var. Daha büyük şeyler yapacağız. Pozitif bir mantalite ile F.Bahçe deplasmanına gideceğiz. Galip gelmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımız beni iyiye doğru ittiren bir destek verdiler."

İLHAN'DAN MESAJ!

71. dakikada oyuna giren İlhan Fakılı, 1 gol atarken Murillo'nun golünün de asistini yaptı. Bu sezon kadroya katılan ve mücadeleci yapısı ile taraftarın kalbini kazanan 20 yaşındaki futbolcu, Nisan 2023'te F.Bahçe maçında oyuna girip 1 gol-1 asist ile oynayan Nathan Redmond'un ardından bunu başaran ilk isim oldu.





BÜYÜK JEST

İlk yarıda kazanılan penaltının ardından Orkun Kökçü takımın penaltıcısı olarak topun başına geçecekti. Ancak kaptan büyük bir jeste imza attı ve Vlahovic'e topu verip golle tanışmasını sağladı. Sırp oyuncu da golünün ardından Orkun'u işaret etti ve birlikte sevindi. Maçtan sonra da Orkun'a sarıldığı fotoğrafı sosyal medyasından paylaşarak "Teşekkürler kaptan" notunu düştü.



İLKLERİN ADAMI CERNY

BEŞİKTAŞ forması ile maçın ilk golünü kaydeden Cerny, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Eyüp ve Rize sonrası Çorum FK ağlarını da sarsan Cerny, Eylül- Ekim 2024'te üst üste 4 gol bulan İmmobile sonrasında Beşiktaş'ta ligde arka arkaya en az 3 gol atan ilk oyuncu oldu.



DUSAN'IN İLACI İTALİANO

DUSAN Vlahovic, lig kariyerindeki ikinci hat-trick'i de Vincenzo İtaliano yönetiminde yaptı. Sırp oyuncu, 2021'de Fiorentina'da İtaliano yönetiminde Spezia ağlarını 3 kez sarsmıştı. 5 yıl sonra bu kez Beşiktaş forması altında yine aynı hocası ile 3 gol atmayı başardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör