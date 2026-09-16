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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Acısını çıkaracak!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Acısını çıkaracak!
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Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırılmıştı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, Erzurumspor müsabakasında bu nedenle forma giyemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yaşadıklarıyla birlikte ekstra hırslı olduğu kaydedildi. Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi ve camianın beklentisinin yüksek olduğu oyuncu, Marsilya maçını iple çekiyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Vlahovic'i ilk 11'e dahil ederek, Hyeon-gyu Oh'u kulübeye alacak. Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu, Avrupa'da da siftah yapmak istiyor. Başarılı oyuncunun karşılaşma öncesinde antrenörlerle birlikte Marsilya analizlerinde rakiplerini incelediği aktarıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #DUSAN VLAHOVİC

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Acısını çıkaracak!
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