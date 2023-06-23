Adryelson harekâtı

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki savunmacı için Botafogo’ya 4 milyon Euro önerdi. Brezilya ekibi, bu teklifi geri çevirip rakamın artırılmasını talep etti
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor. Bu çerçevede siyah-beyazlılar, Botafogo'nun stoperi Adryelson'u takımından resmen istedi. Brezilya basınından Globo'nun haberinegöre; Kartal, 4 milyon Euroteklifte bulundu. Fakat Brezilya ekibi, bu öneriyi geri çevirip rakamın yükseltilmesini istedi.
İKİ TALİBİ DAHA VAR
25 yaşındaki savunmacıya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ve Yunan temsilcisi Olympiakos'un da ilgisi bulunuyor. Beşiktaş'ın teklifini ilettiği belirtilirken, Sambacı'ya talip olan diğer kulüplerin henüz bir girişimde bulunmadığı bildirildi. Adryelson, bu sezon 30 maçaçıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi.Brezilyalı stoperin 3 milyonEuro piyasa değeri bulunuyor.
183 MAÇTA 8 GOL
1.84 cm boyundaki Brezilyalı oyuncu forma giydiği 183 maçta 8 gol attı. Bunun yanına 2 de asist sığdırdı.