Adryelson harekâtı

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor. Bu çerçevede siyah-beyazlılar, Botafogo'nun stoperi Adryelson'u takımından resmen istedi. Brezilya basınındanFakat Brezilya ekibi, bu öneriyi geri çevirip rakamın yükseltilmesini istedi.25 yaşındaki savunmacıya Fransa Ligi ekiplerindenve Yunan temsilcisida ilgisi bulunuyor. Beşiktaş'ın teklifini ilettiği belirtilirken, Sambacı'ya talip olan diğer kulüplerin henüz bir girişimde bulunmadığı bildirildi.1.84 cm boyundaki Brezilyalı oyuncu forma giydiği 183 maçta 8 gol attı. Bunun yanına 2 de asist sığdırdı.