Allahıma şükürler olsun

Bu sezongörevden ayrıldığı dönemlerdetakımın başına geçen SerdarTopraktepe, sezonu kupayla taçlandırdıve kariyerinin ilk şampiyonluğunuyaşadı.maç sonuTaraftarımız muhteşem. Beşiktaşher zaman şampiyonluğa oynar.Ben her zaman Beşiktaş'ın içindeyim.Futbolcu ve hoca olarak bu kupayıaldığım için mutluyum" dedi.