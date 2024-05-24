Bu sezon Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'un
görevden ayrıldığı dönemlerde
takımın başına geçen Serdar
Topraktepe, sezonu kupayla taçlandırdı
ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu
yaşadı. Tansiyonun yükseldiği maçın son saniyelerinde süreyi gösterip maçın bitirilmesini istediği için kırmızı kartla oyun dışı kalan nöbetçi hoca,
maç sonu "Allahıma şükürler olsun. Futbolcularımı kutluyorum.
Taraftarımız muhteşem. Beşiktaş
her zaman şampiyonluğa oynar.
Ben her zaman Beşiktaş'ın içindeyim.
Futbolcu ve hoca olarak bu kupayı
aldığım için mutluyum" dedi.