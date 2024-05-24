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Giriş Tarihi: 24.5.2024

Allahıma şükürler olsun

Ogün ŞAHİNOĞLU
Allahıma şükürler olsun
Bu sezon Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'un görevden ayrıldığı dönemlerde takımın başına geçen Serdar Topraktepe, sezonu kupayla taçlandırdı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. Tansiyonun yükseldiği maçın son saniyelerinde süreyi gösterip maçın bitirilmesini istediği için kırmızı kartla oyun dışı kalan nöbetçi hoca, maç sonu "Allahıma şükürler olsun. Futbolcularımı kutluyorum. Taraftarımız muhteşem. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Ben her zaman Beşiktaş'ın içindeyim. Futbolcu ve hoca olarak bu kupayı aldığım için mutluyum" dedi.
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Allahıma şükürler olsun
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