Altay denemesi de başarıya ulaşmadı

uzun süre kaleci konusunda Filip Jörgensen'e yoğunlaşıp Chelsea'yi ikna etmeye çalışsa da bu gerçekleşmedi. Son birkaç günde adeta teyakkuz halinde olan ve birçok kaleci için hamle yapan Beşiktaş, istediği sonucu alamadı.Ancak İngilizler ikinci kaleci pozisyonunda bulunan milli eldiveni devre arasında göndermeyi kabul etmedi. Siyahbeyazlıların, Altay'la ilgili yazın yeni bir hamle yapacağı öğrenildi.