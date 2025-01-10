Angel Correa yeniden listede

Beşiktaş bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Hücum hattı için kanat-forvet takviyesi planlayan siyah-beyazlılar, Angel Correa'yı listesine dahil etti.İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo ile kuvvetli ilişkileri olan başkan Serdal Adalı, bu transferde aktif rol oynayacak. Yönetim, kısa süre içerisinde teknik direktörü belirlemeyi, hemen ardından da Correa için hamle yapmayı planlıyor. 29 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon düzenli olarak oynamadı ve toplamda 834 dakika sahada kaldı.