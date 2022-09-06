Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşananların perde arkası ortaya çıktı

3- SALİH VE CENK ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Maç sonu tribünden atlayan bir taraftar, Salih Uçan'a uçan tekme attı, o sırada Cenk Tosun'a da çarptı. Başta Josef ve oyuncuların müdahalesiyle tutulan taraftarı güvenlikler çıkardı. Gözaltına alınan ve serbest kalan holigandan Salih ve Cenk şikâyetçi olmadı.