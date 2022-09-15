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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Arada uçurum VAR!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Arada uçurum VAR!

Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan 21 yaşındaki eldivenin siyah-beyazlı yönetimle yaptığı pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Genç kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in sert düşüşü dikkat çekiyor. Milli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine eski menajerine dönüş yapan Ersin, transfer haberleri ve sözleşme gündemi arasında konsantrasyon kaybı yaşadı. Siyah-beyazlı yönetim ise 21 yaşındaki genç eldivenle görüşmelerini hızlandırdı.

YAPILAN SÖZLEŞME FEDERASYONA BİLDİRİLMEDİ
Ersin'in kontratını 3 yıl daha uzatarak, bu sezon da dahil olmak üzere toplam 4 sezon revize etmek isteyen Beşiktaş'ın önerisi 500 bin Euro oldu. İki yıl önce kazanılan şampiyonluklardan sonra hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu ile 5 yılığına el sıkışılmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle eski kontrat üzerinden anlaşma devam etti.

ANLAŞMA IÇIN TARAFLARIN ADIM ATMASI GEREKİYOR
Bu durum Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz gibi Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesinin son senesine girmesine sebebiyet verdi. Gelinen noktada 21 yaşındaki kalecinin isteği, yıllık 1 milyon Euro oldu. Görüşmelerde iki katı fark oluşurken tarafların anlaşma sağlayabilmesi için karşılıklı adımların atılması gerekiyor.

PERFORMANSIYLA DESTAN YAZDI
1- 2019-20'de Loris Karius'un ayrılmasının ardından dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'na son sekiz haftada eldivenleri teslim etti. Dördünde kalesini gole kapattı.
2- 2001 doğumlu kaleci; ertesi sezon Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşadı.
3- Kariyeri boyunca Beşiktaş formasıyla rakiplerinin 5 penaltısına izin vermedi.
4- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla grupların en çok kurtarış yapan kalecisi unvanını aldı.
5- Son iki sezondaki oyunuyla 50 bin Euro olan değerini şimdilerde 10 milyon Euro'ya yükselterek Beşiktaş'ın en değerli dördüncü ismi oldu.
6- Bir kez sakatlık yaşayan Ersin, geride kalan yılda sadece 2 maçta takımını yalnız bıraktı.

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