Arada uçurum VAR!

Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazananMilli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi.Siyah-beyazlı yönetim ise 21 yaşındaki genç eldivenle görüşmelerini hızlandırdı.Ersin'in kontratını 3 yıl daha uzatarak, bu sezon da dahil olmak üzere toplam 4 sezon revize etmek isteyen Beşiktaş'ın önerisi 500 bin Euro oldu.. Ancak geçtiğimiz sezon bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle eski kontrat üzerinden anlaşma devam etti.Gelinen noktada 21 yaşındaki kalecininisteği,oldu. Görüşmelerdeiki katı fark oluşurken taraflarınanlaşma sağlayabilmesi için karşılıklıadımların atılması gerekiyor.1- 2019-20'de Loris Karius'un ayrılmasının ardından dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'na son sekiz haftada eldivenleri teslim etti. Dördünde kalesini gole kapattı.2- 2001 doğumlu kaleci; ertesi sezon Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşadı.3- Kariyeri boyunca Beşiktaş formasıyla rakiplerinin 5 penaltısına izin vermedi.4- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla grupların en çok kurtarış yapan kalecisi unvanını aldı.5- Son iki sezondaki oyunuyla 50 bin Euro olan değerini şimdilerde 10 milyon Euro'ya yükselterek Beşiktaş'ın en değerli dördüncü ismi oldu.6- Bir kez sakatlık yaşayan Ersin, geride kalan yılda sadece 2 maçta takımını yalnız bıraktı.