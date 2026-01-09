Arias da listede

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takıma kalite katacak bir kanat oyuncusu arayışında. Listede ilk sırada Inter'den Luis Henrique bulunuyor. İtalyan ekibi, Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma giymeye başlayan Henrique için "O bölgeye oyuncu almadan olmaz. Bizden haber bekleyin" yanıtını iletti.

NABIZ YOKLUYORLAR

Siyah-beyazlılar, bu transferin olmama ihtamilini göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda listeye Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Jhon Arias dahil edildi. Stopere düşünülen Emmanuel Agbadou için hali hazırda İngiliz kulübüyle temasta bulunan Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu için hem kulübünün hem de oyuncu tarafının isteklerini araştırdığı gelen bilgiler arasında.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Wolverhampton'ın yaz transfer döneminde Brezilya'nın Fluminense takımından 17 milyon Euro'ya kadrosuna dahil ettiği Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Futbolcunun Haziran 2029 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.