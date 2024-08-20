Ayrıl da git!

Siyah-beyazlılar, Angelo transferiyle birlikte kanat takviyesini de sonlandıracak ve ağırlığını savunmaya verecek. Sol bek ve sol stoper için çalışmalar yürütülüyor. Ancak yabancı oyuncu sayısında yaşanan sorun nedeniyle takımdan ayrılması beklenen isimlerin akıbetinin belirlenmesi gerekiyor. Alexander Oxlade-Chamberlain'in bu İngiltere'ye transfer olacağı kaydedildi.ile görüşen tecrübeli orta saha, kısa süre içerisinde anlaşmasını sağlayıp bonservisini alarak takıma veda edecek.. Deneyimli savunmacıya,mesajı iletildi. Vincent Aboubakar ile de görüşen siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisini vermeyi teklif etse de Kamerunlu futbolcuBeşiktaş cephesi, tecrübeli golcüden en az zararla kurtulmanın hesabını yapıyor.