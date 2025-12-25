Babam sağ olsun!

Beşiktaş'ın Çekyalı sağ kanadı Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisine attığı iki golle damga vurdu. Siyah-beyazlı takıma 14 resmi maçta 6 gol-6 asistle katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, taraftarın da sevgilisi durumunda… Cerny'nin başarısında disiplinin ve bunda da onu yetiştiren babasının büyük payı var. O günleri şu an Hoffenheim forması giyen Adem Hlozek'in babası Zbynnev bir röportajda şöyle hatırlatmıştı:

'GENEL OLARAK KATIYDI AMA ADİLDİ'

"Pribram takımında antrenör olan babası, sabah akşam onun başında duruyordu. Vaclav'ı ilk kez 15 yaşındayken Kouba Kupası'nda gördüm. Kasıtlı bir sarı kart gördü. Babası onu çağırdı ve ona tokat attı. 'Bilgisayar oynayacaksın, istediğin her şeye sahip olacaksın ama iki ya da üç saat bunu yapacaksın' derdi. Bunu sadece zirve sporcu olması için değil, sağlık için de söylüyordu. Ama her zaman o sporu seven çocuk başarır, Cerny de böyleydi." Çek yıldız ise bu olayı 2024 yılında verdiği bir röportajda doğrulamış, babası için "Genel olarak katı bir insandı ama çok adildi" demişti.

KORUYUCU AİLESİ TÜRKTÜ

AJAX, Twente, Wolfsburg, Rangers gibi takımlarda başarıyla mücadele eden Cerny'nin, Beşiktaş'a gelişi de onun kararlılığının sonucuydu. Wolfsburg onu bırakmak istemediğini söylemiş, oyuncu inat olsun diye Beşiktaş resmi hesasına beğeni atıp transfer gerçekleşsin diye dört yıl için toplam 1 milyon Euro maaştan vazgeçmişti. Hiç şüphesiz Türkiye sevgisinde daha küçüak yaşta ailesinden ve ülkesinden ayrılıp Hollanda'ya gittiğinde koruyucu ailesinin Türk olmasının rolü büyüktü. Bugün Beşiktaş'taki başarısında da o Türk aileden gördüğü sevgi rol oynuyor.



BEKLENENİ YAPTIM

CERNY'nin F.Bahçe maçındaki performansı, ülkesi Çekya'da da geniş yer buldu. Oyuncunun, kendisine muhteşem bir ön Noel hediyesi verdiğine vurgu yapıldı. Başarılı sağ kanattan 'Maçın kahramanı' diye söz edilirken onun "Benden beklenen buydu. Sorumluluğu seviyorum. Güveni boşa çıkarmadığım için mutluyum" sözlerine yer verildi.