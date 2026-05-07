Başarısız olarak gitmek sana yakışmaz!

Son dakikada penaltıdan yediği golle Konyaspor'a yenilerek elindeki tek hedef olan Türkiye Kupası'ndan da olan Beşiktaş'ta sular kaynamaya başladı. Maç sonu tribünlerin istifa çağrısı üzerine basın toplantısında, "Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Ondan şüpheleri olmasın." diyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, soyunma odasında ayrılık kararı aldığı ancak yönetimin engellediği ortaya çıktı. Başkan Serdal Adalı'nın, "Bu yola beraber çıktık, bırakıp gitmek olmaz." dediği tecrübeli çalıştırıcı ile Asbaşkan Murat Kılıç'ın da uzun bir konuşma yaptığı öğrenildi.

"YENİ SEZONU DÜŞÜNELİM"

"Olan oldu, sezon bizim için bitti." diyen Kılıç'ın, "Şimdi ayrılırsan başarısız olarak gitmeyi kabul etmiş olursun. Bu da sana yakışmaz hocam. Devam et, birlikte çalışmalarımızı yapalım. İstediğin oyuncuları alıp kadroyu güçlendirelim. Yeni sezona birlikte başlarız. Oldu ki sezon başında işler istediğimiz gibi olumlu olmayacak, onu hissettiğinde seni kesinlikle zorlamayız." sözleriyle Sergen Yalçın'ı ikna ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR MAÇINA BAKACAK



Sergen Yalçın'ın devam etmesine rağmen bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçının belirleyici olacağı konuşuluyor. Siyah-beyazlı taraftarların bu mücadelede reaksiyonunun devam etmesi halinde hocanın kararını gözden geçirebileceği ifade edildi.

OYNAYACAĞINIZ BİR TANE MAÇ VARDI!

Türkiye Kupası'na veda sonrası çok sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında oyuncularına sitem etti. Haftalardır bekledikleri bu mücadelede ortaya konan futboldan memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcının takıma çok kısa bir konuşma yaparak, "Oynayacağınız bir tane maç vardı! Onu da yapamadınız." ifadesini kullandığı öğrenildi. Derin bir sessizliğe gömülen siyah-beyazlı futbolcuların, eldeki tek hedefin de kaçmasından dolayı çok üzgün oldukları belirtildi.

DERBİ FAKİRİ SERGEN YALÇIN SERGEN

Yalçın yedek kulübesinden bu sezon yaptığı 31 oyuncu değişikliğinden sadece 6 gol katkısı alabildi. Böylece ligin 9'uncu sırasında kaldı.

EZELİ rakipleriyle ligde karşılaştığı 5 büyük maçta sadece 2 puan topladı. Galibiyeti olmayan Yalçın, G.Saray (1-1) ve Trabzonspor (3-3) ile berabere kaldı.

BU SEZON 37 karşılaşmada 20 galibiyet-9 beraberlik-8 mağlubiyetle karnesine 1.86 puan ortalaması yazdırdı.

LİGDE geriye düştüğü maçlarda 27 puanı rakiplerine veren Sergen Yalçınlı Beşiktaş, 4 büyükler arasında son sırada kaldı.

KUPA ELDEN KAÇTI PROGRAM DEĞİŞTİ



ZİRAAT Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta yeni sezon için yapılan açılış programı da değişti. Kupayı kaldırabilseydi Avrupa Ligi play-off turuna kalarak Avrupa'daki ilk maçına 20 Ağustos'ta çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu şansı kaçırdı. Garantilediği Konferans Ligi'nde (Trabzonspor kupayı alırsa Avrupa Ligi'nde) 2. ön eleme turunun ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak Kartal, sezonu erken açmak zorunda. Üç hafta olarak düşünülen yurt dışı kampı da 15 gün geri çekildi.