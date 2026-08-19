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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Baskının lideri!

Baskının lideri!
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Beşiktaş'ın Haziran ayında takımın başına getirdiği teknik direktör Vincenzo İtaliano, kısa sürede taraftarların gönlüne girerken aldığı sonuçlarla da camiayı sevindirdi. Sezona 5'te 5 ile başlayan siyah-beyazlılar, 4 Avrupa, 1 de Süper Lig maçında kalesinde hiç gol görmedi. Fiziksel gücü yüksek, tempolu bir takım vaadinde bulunan İtaliano, şu ana dek bunun ışığını verdi. Kara Kartal ligin ilk müsabakasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken istatistikleriyle de dikkat çekti. Beşiktaş, SüperLig'in ilk haftasında, ikinci veüçüncü bölgede savunma aksiyonubaşına rakibine en az pas yaptıran(6.4) ve ön alanda en fazlatop kazanan (14) takım oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Baskının lideri!
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