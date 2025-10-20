Başlamadan bitiyor!

Kendi evinde oynadığı maçta sadece 1 galibiyeti olan Gençlerbirliği'ne üç dakika içinde yediği 2 golle yenilen Beşiktaş, yine büyük hayal kırıklığı yarattı. Daha ligin başında zirvenin çok gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, son sezonlardaki kötü başlangıçlarına bir yenisini ekledi.Beşiktaş'ın bir başka problemi de bir türlü defansı oturtamaması. Takım savunmasında yaşanan sorunlar Gençlerbirliği karşısında bir kez daha su yüzüne çıkarken siyah-beyazlılar, şu ana kadar 11 gol yedi