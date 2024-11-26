Bavulu kapının önünde!

Beşiktaş'ta ligde üst üste 4 maçta kaybedilen puanlarla birlikte Giovanni van Bronckhorst'a olan tahammül de ortadan kalktı.Göztepe maçında alınan skordan çok maç sonu açıklamaları ile birlikte 49 yaşındaki hoca yolun sonuna geldi. "Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" sözleriyle tepki çeken Van Bronckhorst'un arkasında yönetim desteği de artık yok denecek kadar az. Yönetim içerisinde de ortaya çıkan tablo ve sonuçlardan dolayı farklı düşünceler oluşmaya başladı.Bu maçlarda kayıp yaşanması halinde yönetim, Hollandalı hocanın geleceğini masaya yatırmak için toplanacak.Başakşehir maçı sonrası Hollanda'ya giden ve takımı 3 gün yardmı cılarına bırakan Van Bronckhorst, sonra da 4 gün izin vermişti. Bronckhorst, iki günlük antrenman sonrası oyuncularını tekrar izine çıkarmıştı. Holandalı hoca, Göztepe karşılaşmasının ardından da takıma 1 günlük dinlenme imkânı tanıdı.kurulu danışmanı olarak yazın göreve getirilen Brad Friedel de sorgulanıyor. Sezon başındaki Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferlerinde adı olmayan ancak devamında alınangibi isimlerde var olan Friedel'ın seçimleri de eleştiriliyor.Geçen sezonu hatırlamak bile istemeyen Beşiktaş camiası, karşılaştığı tablo karşısında şaşkın…Geçen sezon aynı süreçte lider ile fark 9 puanda tutulurken bu sezon ise 13'e yükselmiş durumda. Başkan Hasan Arat, geçen sezon için,ifadelerini kullanmıştı. Ancak maliyetli oyuncularla kurulan yeni kadro da işe yaramadı ve Beşiktaş, Kasımda lige havlu attı.Yönetim artık teşhis koymalıdurum yönetenler açısından çok zor… Teknik direktörü kenara koyarsak kadro olarak önemli bir yatırım yapıldı. Başlangıca bakınca herkesin mutlu olduğu bir dönemdi. Süper Kupa alındı, farklı galibiyetler oldu… Yeni gelenlerin muazzam performansı vardı. Camia, başarıya inandı. Gelinen durumu anlamlandırmak kolay değil.Alkışlanan, iyi ki transfer edildi denen isimlerdi. Gelinen nokta bire bir oyuncu kalitesi ile alakalı değil gibi… Beşiktaş'ın belli bölgelerde alternatiflere ihtiyacı var, rekabet olarak kulübeden destek verecek birkaç oyuncu daha alınmalı. İşin bu tarafında herkes hemfikir ama asıl sorun bu kadronun,denen bu oyuncuların neden bu kadar düştüğü. Doğal olarak oklar teknik direktöre çıkıyor. Futbolda yaptığınız yatırımın maliyeti ne olursa olsun parlatan teknik direktör iradesi ve kararlarıdır. Bu dönemde yönetimin içerideki sürece %100 hakim olması ve ona göre 'devam ya da tamam' diyerek yeni teknik direktör teşhisi koyması gerekiyor.F.Bahçe'ye yenilirse giderGalatasaray derbisindeArdından gelen sonuçlar ise ortada. İki iç saha maçında ligde yenilen 7 gol ve geçen sezonki ağır puan farkına atıfta bulunupa sözü getiren Giovanni van Bronckhorst. Bazen bir ilişkinin bitmesi için iplerin gerilmesine gerek yok.Bu da önündeki ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe derbisi. Jose Mourinho'nun takımı Fenerbahçe bugünden favori. O gün Giovanni van Bronckhorst kazanamazsa gider.İnanç yoksa yol gösterilir!bıçak sırtında. Çünkü geçtiğimiz süre zarfında başkan Hasan Arat, böyle bir soru üzerine,demişti. Bir tarafta bu açıklama var. Diğer tarafta da Kasım ayında liderin 13 puan gerisine düşen ve son 3 sezonda olduğu gibi, "Beşiktaş, yine Kasım ayında havlu mu attı" krizi var. 6 ay önceki hayallerle kasımın gerçekleri arasında ciddi fark var. Bu başarısızlığın üzerine 2-0'dan 4-2'lik Göztepe yenilgisi, takımın milli arada çalışmayıp 6 gün tatil yaptığı düşüncesi eklenince ortaya kriz çıktı. Van Bronckhorst, skandal açıklamalarla kredisini tüketti.sözleri hayal kırıklığına uğrattı. Bundan sonra kimse Bronckhorst'un arkasında duramaz. Maçtan sonra ne başkan ne de yöneticinin ortada gözükmemesi hocanın yalnız kaldığının da göstergesi.