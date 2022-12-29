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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Benim üçlüm çok güçlü!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Benim üçlüm çok güçlü!

Şu ana kadar sadece Gedson Fernandes’ten verim alabilen kurt hoca, bu akşam oynayacakları Adana Demirspor maçında Salih Uçan ve Josef de Souza’yı da ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor

Gaziantep deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek zirveye yaklaşma fırsatını tepen Beşiktaş'ta özellikle orta sahada Necip-Atiba ikilisinin tercih edilmesi tartışmalara neden oldu. Elinde 8 orta saha oyuncusu bulunmasına rağmen mecburen böyle bir tercih yapan teknik direktör Şenol Güneş, şu ana kadar sadece Gedson Fernandes'ten verim alabildi. Umutlarını ise Josef de Souza ve Salih Uçan'a bağladı.

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Güneş, Josef'i sakatlığı nedeniyle oynatamazken Salih'i de temposuz kaldığı için şimdiye kadar 11'de düşünmedi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının "Benim asıl orta saha hattım Josef, Salih ve Gedson'dur. Bu üç oyuncunun birlikte iyi performans sergilemesi takımın çehresini değiştirir" dediği öğrenildi.

TEMPO YÜKSELTIRSE UÇAR!
Güneş, sakatlıktan dönen Josef'in yanı sıra Salih'i bugünkü Adana Demirspor karşılaşmasında Gedson'la birlikte ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Deneyimli hoca, özellikle Salih'ten temposunu yükseltmesini ve bir an önce takıma katkı vererek sezon başında olduğu gibi etkili bir futbol ortaya koymasını bekliyor.

16 MAÇTA GOLÜ YOK 3 ASISTİ VAR
Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkarken, hiç gol atamadı. Siyah-beyazlı takıma 3 asistlik katkı sağladı.

SAKATLIK JOSEF'İ DURDURDU
Josef de Souza, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. 8 maçta görev yapıp sadece 1 gol pası verdi.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
Salih Uçan, teknik heyetin büyük beklentileri olduğu bir isim ancak şu ana kadarki performansı hayal kırıklığı oldu. 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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Benim üçlüm çok güçlü!
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