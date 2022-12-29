Benim üçlüm çok güçlü!

Gaziantep deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek zirveye yaklaşma fırsatını tepen Beşiktaş'ta özellikle orta sahada Necip-Atiba ikilisinin tercih edilmesi tartışmalara neden oldu. Elinde 8 orta saha oyuncusu bulunmasınarağmen mecburen böyle bir tercih yapanteknik direktör Şenol Güneş, şu ana kadar sadeceGedson Fernandes'ten verim alabildi. Umutlarını ise Josef de Souza ve Salih Uçan'a bağladı.
TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Güneş, Josef'i sakatlığı nedeniyle oynatamazken Salih'i de temposuz kaldığı için şimdiye kadar 11'de düşünmedi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının "Benim asıl orta saha hattımJosef, Salih ve Gedson'dur. Bu üç oyuncununbirlikte iyi performans sergilemesi takımınçehresini değiştirir" dediği öğrenildi.
TEMPO YÜKSELTIRSE UÇAR!
Güneş, sakatlıktan dönen Josef'in yanı sıra Salih'i bugünkü Adana Demirspor karşılaşmasında Gedson'la birlikte ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Deneyimli hoca, özellikle Salih'ten temposunuyükseltmesini ve bir an önce takıma katkıvererek sezon başında olduğu gibi etkili bir futbolortaya koymasını bekliyor.
16 MAÇTA GOLÜ YOK 3 ASISTİ VAR
Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkarken, hiç gol atamadı. Siyah-beyazlı takıma 3 asistlik katkı sağladı.
SAKATLIK JOSEF'İ DURDURDU
Josef de Souza, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. 8 maçta görev yapıp sadece 1 gol pası verdi.
BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
Salih Uçan, teknik heyetin büyük beklentileri olduğu bir isim ancak şu ana kadarki performansı hayal kırıklığı oldu. 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.