Benim üçlüm çok güçlü!

aziantep deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek zirveye yaklaşma fırsatını tepen Beşiktaş'ta özellikle orta sahada Necip-Atiba ikilisinin tercih edilmesi tartışmalara neden oldu.Umutlarını ise Josef de Souza ve Salih Uçan'a bağladı.Güneş, Josef'i sakatlığı nedeniyle oynatamazken Salih'i de temposuz kaldığı için şimdiye kadar 11'de düşünmedi. Ancak tecrübeli çalıştırıcınındediği öğrenildi.Güneş, sakatlıktan dönen Josef'in yanı sıra Salih'i bugünkü Adana Demirspor karşılaşmasında Gedson'la birlikte ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkarken, hiç gol atamadı. Siyah-beyazlı takıma 3 asistlik katkı sağladı.Josef de Souza, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. 8 maçta görev yapıp sadece 1 gol pası verdi.Salih Uçan, teknik heyetin büyük beklentileri olduğu bir isim ancak şu ana kadarki performansı hayal kırıklığı oldu. 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.