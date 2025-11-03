Benzin döküp evini yaktı!

Sezon başında Benfica'dan ayrılıp, "Beşiktaş'ın çocuğu" olarak siyah-beyazlı takıma imza atan Orkun Kökçü takımı 2-0 öndeyken kırmızı kart görünce eleştirilerin hedefine oturdu. Sosyal medyada sadece siyah-beyazlı taraftarlar değil, Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 4'e indiği için Galatasaraylılar da milli futbolcuyu topa tuttu. İşte o yorumlar:Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı affedilecek birşey değil... Evini benzin döküp yakmak gibi bir şey.Fenerbahçeli taraftarlar Ümraniye'ye gidip Orkun Kökçü'ye çiçek ve tatlı götürsünler. Teşekkür etsinler.Orkun Kökçü'ye gerekli ceza verilmelidir.Bunu getirdiğiniz uçakla geri gönderin. Verilen 30 milyon Euro'yu da döve döve geri alın.Orkun kırmızı kart görmeseydi bambaşka bir maç izleyecektik.