Beraber izledik TFF hak verdi

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İkinci Başkan Mecnun Otyakmaz ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. Faydalı bir toplantı yaptıklarını belirten Adalı, Eyüpspor maçının önemli anlarını VAR odasında yeniden izlediklerini ve federasyonun kendilerine hak verdiğini söyledi. Adalı, "Camia olarak sıkıntılı olduğumuz hakemlerle ilgili isteklerimizi ilettik kendilerine. Eyüp maçının sıkıntılı noktalarını dakika dakika izledik. Çok da haklı buldular. Yersiz bir itirazımızın olmadığının farkındalar. Umarım bundan sonrası için benzer sıkıntılar yaşamayız" dedi. Başkan Adalı, karşılaşmanın hakemi için de "TFF ve MHK gerekeni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRANSFERİ BİTİRECEĞİZ

Transfer konusuna değinen Serdal Adalı, "Kesinlikle aceleci davranmayacağız, camiamız bunu bilsin. Önümüzdeki hafta içinde eksik olan diğer pozisyonları tamamlayacağız. Kimse bir şey yapmıyoruz zannetmesin. Akşama 3 kişiyi indiririz. Ancak yanlış gelen bu 3 kişi Beşiktaş'ın başına sıkıntı olur. Bunu yapmak istemiyorum, yapmayacağım da. Gecikiyor, zaman alıyor ama sonucu iyi olacak" şeklinde konuştu.