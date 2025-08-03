Beşiktaş bizi yolda bıraktı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ancak Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a imza atan Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, siyah-beyazlı kulübün kapısından döndüklerini belirtirken sitemkâr konuştu. Beyai, "Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşmıştık, geriye sadece uçağa binmek kalmıştı. Ancak yola çıkarken bize 'bekleyin' denildi. O andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anladım" ifadelerini kullandı.

SAKIN KALDI, ŞANS GELECEĞİNE İNANDI

Yaşananlara rağmen oyuncusunun profesyonelliğini koruduğunu belirten Beyai, "Bajo sakinliğini bozmadı, odaklandı. Şansının yine de geleceğine inandı ve Kızılyıldız'a imza attı" dedi. Sırp ekibi, Bajo transferini resmen duyururken Dunjska Streda'ya 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. 20 yaşındaki Gambiyalı ön liberonun ise 420 bin Euro yıllık maaş alacağı kaydedildi.