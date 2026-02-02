Beşiktaş dört koldan!

Kaleci transferinde Filip Jörgensen'i 1 numaraya koyan Beşiktaş, Chelsea'dan istediği yanıtı alamayınca rotasını Santos'tan Brazao'ya çevirdi. Ancak 6 milyon Euro'luk teklifi kabul görmedi. Brezilya ekibi, 15 milyon Euro istedi. Bunun üzerine West Ham'ın Danimarkalısı Mads Hermansen gündeme geldi. Jörgensen'in milli takımdan rakibi olan Hermansen için İngiliz kulübüyle görüşmeler başladı. Kartal'ın, Leeds United'dan IIian Meslier ile de ilgilendiği öğrenildi. Bu arada Abraham'ın ayrılığı sonrası kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Hyeon-gyu Oh'a teknik heyetten onay çıktı.

HYEON-GYU İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Güney Koreli, futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor ama şu ana kadar kulübü ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Hyeongyu Oh'tan 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olan Genk'e 12 milyon Euro önerildi. Şartlarını zorlama kararı alan Beşiktaş, Belçika'da yarın sona erecek transfer dönemiyle birlikte rakamın düşeceğini düşünüyor. Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou defteri de yeniden açıldı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, Wolverhampton yönetimine Beşiktaş'a gitmek istediğini belirterek kendisine kolaylık sağlanması talebinde bulundu.



HERMANSEN 5 MAÇTA 12 GOL YEDİ

Mads Hermansen, bu sezon West Ham United formasıyla 5 maça çıktı ve 450 dakika sahada kaldı. Sadece 1'inde rakip forvetlere kalesini kapatırken 12 gol yedi. Ortalama 37.5 dakikada bir ağlarında top gördü.