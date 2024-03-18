Beşiktaş, Fernando Santos’un yerine hoca çalışmalarına şimdiden başladışimdiden: Sezon sonu gönderelim

Beşiktaş'ta son 3 maçta alınan 3 mağlubiyet bardağı taşırmış durumda. Tribünler ve camiadan teknik direktör Fernando Santos'a yönelik tepki artarken, Portekizli hocaaçıklamasında bulundu. Tecrübeli çalıştırıcıya yönetimin güveni ise azaldı.Gelecek sezon şampiyonluk yarışını Santos ile veremeyecekleri düşüncesinde olan belli başlı isimler desteğini çekmiş durumda.Ancak sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktörün de takıma kazandırabileceği bir şey olmadığı düşüncesi hakim.Siyahbeyazlı idareciler teknik adam konusunda henüz farklı bir girişimde bulunmasa da sezon sonuna hazırlıksız yakalanmamak için çalışma içerisine girdi.sezon Beşiktaş'ta görev yapan 5 farklı teknik direktör olurken, bunlardan sadece ikisi 10'un üstünde maçta takımı yönetti. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyahbeyazlılar, tecrübeli hoca ileKonferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyeti sonrası istifa kararıyla yollar ayrılmıştı. Takımın başında 14 resmi maça çıkan Fernando Santos ise 1.67 puan ortalaması tutturarak Güneş'in çok gerisinde kaldı.