Beşiktaş forması için savaştık

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın her geçen gün iyiye gideceğini, çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Savunmadaki sorunlara ve gol yeme problemine dikkat çeken Norveçli çalıştırıcı, "Bugün takımı gerçekten beğendim. Takım ruhu ve sonuna kadar savaşmak önemliydi. Bazen şans yaratırsınız ama kaleci fantastikti.Ama yine de oyuna dönüp skoru tutmalısınız. Beşiktaş forması için savaşıp formaya saygı duydu oyuncular. Fiziksel performansımızı da beğendim" diye konuştu.