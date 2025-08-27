Beşiktaş gençleşti!

Siyahbeyazlılar, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Atalanta'dan El Bilal Toure'yi ve Juventus'tan Tiago Djalo'yu kadrosuna katan Beşiktaş, yaptığı transferlerin yaş ortalaması ile dikkat çekti. David Jurasek 25, Tammy Abraham 27, Orkun Kökçü 24, Wilfred Ndidi 28, Taylan Bulut 19, Rıdvan Yılmaz 24 ve El Bilal Toure 23 ve Tiago Djalo ise 25 yaşında. 8 transferin yaş ortalaması 24.3 olurken en yaşlı isim 28 yaşındaki Ndidi, en genç ise 19 yaşındaki Taylan oldu. Kartal'ın mevcut kadrosundaki yaş ortalaması ise 26.7'ye geriledi.