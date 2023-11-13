Beşiktaş hastanesi!

Opoku’nun dirseğiyle yüzü dağılan Zaynutdinov’un burnunda ve göz çukurunda kırık oluştu. Salih Uçan ile Ghezzal da sakatlandı
Sakatlıklardan yana dertli olan Beşiktaş, dün Başakşehir karşısında da aynı kâbusu yaşadı. 37. dakikada Opoku'nun dirsekdarbesiyle Bahtiyar Zaynutdinov'unyüzü dağıldı ve gözü morardı. Sarı kartı olan Opoku'ya kart verilmemesine siyah-beyazlılar çok sert tepki gösterdi. Kulüp, hastaneye kaldırılan Kazak oyuncuda burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptandığını açıkladı.
Bahtiyar hemen ameliyata alındı. Beşiktaş'ta şanssızlık bununla bitmedi. Zaynutdinov'un yerine girenve uzatmalarla birlikte 10 dakikasahada kalan Ghezzal adalesindenyaşadığı sakatlık nedeniyle oyundançıktı. Salih Uçan da ayağında ağrı hissettiği için riske atılmadı. Kartal'da Masuaku, Aboubakar, Cenk ve Bailly de sakatlıkları olan diğer isimler.
3 SEZONDA 20 SAKATLİK
BEŞİKTAŞ kariyeri öncesindeki 10 sezonda 8 sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal, siyahbeyazlı formayla 3 sezonda tam 20 sakatlığa maruz kaldı.