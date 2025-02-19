Beşiktaş’a maç mı sattım!

"Attığımız gole sevinmemişim. Beşiktaş'ta çalıştığım için maç mı satacağım! Ben Beşiktaş'tayken Trabzonspor'a 3-0 kaybettim, o zaman Trabzonspor'a maçı mı sattım!"

"Küfrü hastalıklı insan kabul eder. Çözüm, para cezası verilmesi değil. Ayıpsa, çirkinse hakem maçı tatil etsin. Bakalım o zaman taraftar bir daha küfredebiliyor mu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine yönelik eleştirilere cevap verirken Uğurcan Çakır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'ten satır başları: "Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. Beşiktaş maçı sonrası eleştiriler geldi, bir kısmı attığımız gole sevinmediğim ile ilgili. Ben açıkça söyledim; taraftar küfür ediyorsa, benim taraftarım da olsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım. Beşiktaş'ta çalıştığım için maç mı satacağım! Ben Beşiktaş'tayken, Trabzonspor'a 3-0 kaybettim. Trabzonspor'a maç mı satmış oldum? Benim bir duruşum var. Benim Trabzonspor'daki yerim belli."

ŞÜPHE KELIMESİNİ KULLANMAK BİLE DOĞRU DEĞİL

"Küfrü hastalıklı insan kabul eder. Soruyorum TFF'ye; çözüm sadece para cezasıysa maçın başından itibaren aynı şeyi yapalım. Değilse, ayıpsa, çirkinse hakem maçı tatil etsin. Bakalım o taraftar bir daha küfredebiliyor mu? Uğurcan, Beşiktaş maçında hiçbir şey yapmadı. Tüm olumsuzluklara rağmen dik durdu. Trabzonspor'u, Milli Takım'ı çok iyi temsil etti. Çok ayıp ya! Trabzonsporlu musun, değil misin; kulüp hakkını savunuyor musun? Bu nedir ya! 58 yıldır futbolun içindeyim… Yan baktın, ne oldu? Bu basit ve ilkel. Bana, 'Trabzonsporluluğundan şüphe etmiyorum ama…' diye yazıyor taraftar. Şüphe kelimesini kullanmak bile doğru değil. Trabzonspor'un en önemli rakibine gitsem bile işimi yaparım. Ahlak değeri budur."

DOĞRU, UĞURCAN İLE ARAMDA SORUN VAR!

"Uğurcan Çakır'la aramda sorun olduğu söylendi. Doğru, sorun var! Benden sonra ligde en fazla oynayan Türk kaleci Uğurcan'mış. Onunla yarışıyoruz. Konu bu kadar! Başka bir konu bulun bari. Ne gibi sorun olabilir? En yakın olduğum kişilerden biri, övgümü de eleştirimi de yaparım."



BANZA GİDERSE ENİS OYNAR

"Aldığımız oyuncular Trabzonspor için büyük paralar ama piyasaya bakınca çerez parası. Transferde birkaç oyuncuyu kaçırdık ancak sayısı az, kalitesi daha fazla, ekonomisini çıkaracağımız bir kadroya sahibiz. Banza ile devam etmek isteriz ancak gerçekçi olmalıyız. O gidince yerine elimizdekileri koyarız. Enis Destan'ı rahatlıkla oynatabiliriz."



HAKEME NELER YAPIYORLAR!

"Oyuncularıma 'Hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok' diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler, onları kendi hallerine bırakmak lazım."