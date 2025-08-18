Beşiktaş’ta şok üstüne şok

BEŞİKTAŞ maç öncesi iki sakatlık haberi ile sarsıldı. Jurasek sol bekte sahaya çıkamazken Emirhan formayı giyen isimdi. Son dakikada gelen sakatlık haberi ise Muçi'ydi. Isınma sırasında ağrı hisseden Arnavut oyuncu, ilk 11'deki yerini kaybetti. Muçi'nin yokluğunda forma Milot Rashica'nın oldu. Bu arada maçta da 69'da Emirhan ve Ndidi aynı anda sakatlanarak oyuna devam edemedi. İki futbolcu da dışarı çıktı

KEREM İÇİN HAYIRLISI OLSUN!

ORKUN KÖKÇÜ, karşılaşma için "Çok zorlandık ama daha iyi oyacağız" derken Benfica'dan takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Kerem benim çok iyi arkadaşım. Şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor diye sormadım. Çünkü bu kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Hayırlısı olsun, nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur. Kerem öyle bir karakter."

TAYLAN BULUT UĞURLU GELDİ!

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Taylan Bulut, maça yedek kulübesinde başladı. 85'te Svensson'un yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, siyahbeyazlı formayla siftah yaparken, son saniyede gelen golün sevincini Abraham'la paylaştı.