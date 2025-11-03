Beşiktaş’ta yüksek ateş!

Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı dün gerçekleşti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda sabah saat 10.00'da başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden kurulda tarihi kararlar alınırken gergin anlar yaşandı. Katılım sayısının 1347 olarak açıklandığı genel kurulda divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi. Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrası oylandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk dönemi ibra edildi.

KART TARTIŞMASI BİTMEK BİLMEDİ

ANCAK ikinci döneminin ibrası için oy sayımına geçilince salonda tansiyon yükseldi ve bir türlü sonuca ulaşılamadı. 332 kişinin Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği açıklandı ve bu kişilerden kayıtlara geçmesi için yaka kartları istendi. Ancak bütün çağrılara rağmen ibra etmeyenler kartlarını vermeyi reddedip protesto gösterisinde bulundu. Kürsüye gelen divan başkanı Affan Keçeci 354 kişinin Adalı'yı ibra ettiğini, 332 kişinin ise ret oyu verdiğini bildirip sonucu nihai karara bağladı.

BÜTÇEYE ÖNCE RET, SONRA ONAY

Böylece Adalı ve yönetimi derin bir nefes aldı. Ardından Beşiktaş'ın bütçesi oylamaya sunulurken yine kaos çıktı. Siyahbeyazlıların 2026 yılı konsolide bütçesi önce reddedildi. Ardından bütçe tüzüğe göre revize edilip yeniden oylamaya sunuldu. Bütçe bu kez genel kurul tarafından oy çokluğuyla kabul edilince yönetim rahatladı. Bu arada kulübe üyelik için önemli bir karar da alındı. Giriş ücretinin 50.000 TL ve aidat ücretinin 1.500 TL olması önerge teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni bedellerin 2026'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.





BORÇ 18 MİLYAR TL!

BEŞİKTAŞ'IN borcu açıklandı. Mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.



ARAT'A İHRAÇ

Beşiktaş'ın dün gerçekleştirdiği olağan idari ve mali genel kurul toplantısında tarihi bir karar alındı. Sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oy çokluğuyla onaylandı. Arat, üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı. Savunma hakkı olan Arat, genel kurula katılmayıp noter kanalıyla 8 sayfalık ifadeyi divan kuruluna gönderdi. Ancak Divan Başkanı Affan Keçeci, bu ifadenin okutulup-okutulmaması hususunda oylama yaptırdı ve Arat'ın savunması okutulmadı. Bu arada Arat döneminin yöneticilerinden Mete Vardar çekimser kalırken, Feyyaz Uçar ise ihraç edilmemesi yönünde oy kullandı. 12 Nisan'da yapılan divan kurulunda Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış, tartışmanın yumruklaşmaya dönüşmesiyle toplantı iptal edilmişti.



CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kongrede konuşan başkan Serdal Adalı, eski yönetimi eleştirip söz verdikleri projeleri gerçekleştireceklerini söyledi. Adalı, "Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projelere başladık. 10 ayda 9.3 milyar TL ödedik. Dikilitaş Projesi'nin bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği vardır. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Sancaktepe'de de 2 yeni tesis Beşiktaş'a kazandırılmıştır" ifadelerini kullandı.



ÇEVİK KUVVET GELDİ

Beşiktaş'ın derbi günü gerçekleştirdiği idari ve mali genel kurul gergin anlara sahne oldu. İbra oylamasında tansiyon yükselince salona giren çevik kuvvet bariyer kurdu.