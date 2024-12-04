Birlik olmayınca rest çekti!

Yönetim toplantısı sonrası basının karşısına çıkan Hüseyin Yücel, 'Hodri meydan' dedi:

Beşiktaş'ta yaşanan yönetim krizi dün farklı bir boyuta taşındı. Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası koltuğa oturan Hüseyin Yücel dün yönetim kurulunu topladı. Saat 14.00'te başlayan toplantıdan olağanüstü seçimli kongre kararı çıktı.3 Aralık 2023'te yapılan seçimin üstünden bir yıl geçmişken bir kez daha olağanüstü kongre yaşayacak Beşiktaş'ın yönetim kurulunda neler oldu,Yönetim Kurulu toplantısı öncesi arka planda Genel Sekreter Kaan Şakul'un istifası konuşuldu.Hatta kurulların da bunun olması gerektiği yönünde tavsiye ilettiği aktarıldı ancak Kaan Şakul buna yanaşmadı. Toplantıda bu konuda çözüm bulunamadı.Yönetim içerisinde bazı isimlerin bir haftadır kendilerine itibar suikastı yapıldığını, sessiz kalınmasından rahatsız olduklarını dile getirdiği belirtildi.Bunun üzerine seçim kararı alındı. 3 Aralık 2023'te seçim yaşanmış ve başkanlığa Hasan Arat gelmişti. Tam 1 yıl sonra bir kez daha olağanüstü seçime gidilme kararı alındı ve 29 Aralık'ta yeniden üyelerin sandığa gideceği kaydedildi.Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçim kararını neden aldıklarını anlatırken adaylığını da şu sözlerle duyurdu: 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bilmelerini isterdim ama ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdamız. 4-5 arkadaş bir araya gelerek operasyon çekip, Hasan Arat'ı istifaya davet etmişiz gibi saçmalıklar da duyduk. Camiamızın üstündeki sis bulutlarını dağıtmak istiyorum. Temiz bir sayfaya açma ihtiyacımız var. Aldığımız kararın tarihi olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğün 27-e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Maddi ve manevi yerine getireceğiz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. İstifa edip gitmek en kolay seçenektir ama ben kaçmadım, kaçmıyorum buradayım. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda ama camiamızın güven oyuna ihtiyaç duyuyorum. Hodri meydan, isteyenler aday olsunlar, adaylık için mayıs ayını beklemesinler. 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini harcatmam' diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum, "Aday olun" diyorum. Son sözüm Beşiktaş'ın cefakâr taraftarına… Takımın aldığı sonuçlar bizi derinden üzüyor ama lütfen takımı yalnız bırakmayın. Beşiktaş'ın sahibi taraftarı ve genel kurul üyeleridir.Alınan olağanüstü seçim kararıyla Beşiktaş Kongre üyeleri 29 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek. Bu süreçte yeni adaylar çıkmaması halinde Hüseyin Yücel tek aday olarak seçime girecek ve yeni yönetim kurulu ile göreve devam edecek.Sergen Yalçın fitili ateşledi!Başkanı Hüseyin Yücel doğru bir karar almış.. Hasan Arat'ın istifası sonrasında oluşan yönetimin önünde fazla dikenli yol vardı.. Sergen Yalçın'ı göreve getirerek bu zor yolda yürümeyi umut ettiler. Fakat Yalçın,diyerek kapıyı kapattı. Eli kolu bağlanan Hüseyin Yücel o zaman, "Hodri meydan… Buyurun seçime" diyerek aslında rest çekti..Zaman dar.. Bu ortamda seçime girmek mantıklı bir şey değil.. Takım yarıştan koptu ama hem Avrupa hem Türkiye Kupası iddiası var.. Ayrıca ödenecek çok ciddi rakamlar var.. Sayın Yücel, Hasan Arat'a yakın tüm isimleri devre dışı bırakarak yeni bir liste yapacak. Hem Hasan Arat'ın devamı algısını yıkmak hem dediyerek icraatlarını ekibiyle yapacak..Tıkanmışlığı ifade ediyor!kaotik bir durum Beşiktaş'ta yaşananlar. Normal şartlarda 6 aydan az kalınan bir dönemde seçim olmaması gerekiyor. Bu daha mantıklı bir yoldu. Fakat alınan bu karar tıkanmışlığı ifade ediyor.Bir de bunun üzerine kamuoyuna resmi olarak açıklanmasa da kısa sürede yapılması gereken yüklü miktardaki ödemeleri de ekleyince, sanıyorum şu anda devam eden yönetim kurulu adına çıkılmaz bir noktaya geldiYönetim kurulu tarafından yapılan açıklama da zaten bu seçim kararının alınmasının ana noktasının güven tazelemesi olduğunu görüyoruz.Seba'nın kemiklerini sızlattılarArat, daha Ahmet Nur Çebi o koltukta otururken, 'ben adayım' dedi.Bir sene içinde ayrıldı. Ayrılırken de arkasında bir sürü sorun bıraktı.Bu kadar zamanda 100 milyon Euro parayı harcayıp, 'eyvallah' deyip gitmek hangi mantığa uyuyor, anlamıyorum. Beşiktaş tarihinde ilk kez bir başkanın bu kadar kısa sürede işleri bu kadar kaosa sokup gittiğini gördüm. Her şey başkan, Kaan Şakul ve Samet Aybaba üzerinden dönüp duruyor. Denetleme Kurulu'nda Gökhan Tiryaki'nin bu işi sonuçlandırması gerek ve bu işte suçu olanlar yakasını kurtaramasınlar. Süleyman Seba'yı ağzına alanlar, onun kemiklerini sızlattılar.Görevi mayısa kadar götürebilirdi ama seçim kararı aldı. 'Hodri meydan' dedi. Mayısta bir seçim daha var. Bu kadar kısa dönem için kim aday olur bilemiyorum.