Bize gel Dusan!

Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo İtaliano'yu oturttuktan sonra transfer çalışmalarında hızını artıran Beşiktaş, golcü için ilk sıraya yazdığı Dusan Vlahovic'in peşini bırakmıyor. Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki yıldızı çok isteyen siyah-beyazlılar, her koldan bastırıyor.
Son olarak Kartal'ın yeni hocası İtaliano'nun, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Sırp santrforu bizzat arayarak çağrıda bulunduğu ve İstanbul'a yanına gelmesini istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın istekli tavrından çok etkilenen ve düşünmek için süre istediği ifade edilen Vlahovic, İtalyan basınına göre; yıllık net 8-10 milyon Euro arasında garanti ücretin yanı sıra tam 15 milyon Euro da imza parası talep ediyor.
Avrupa'dan beklediğini alamayan ve S.Arabistan'dan gelen astronomik önerileri, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için geri çeviren oyuncunun kısa sürede kararını bildirmesi bekleniyor.