Bize gel Dusan!

Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo İtaliano'yu oturttuktan sonra transfer çalışmalarında hızını artıran Beşiktaş, golcü için ilk sıraya yazdığı Dusan Vlahovic'in peşini bırakmıyor.Son olarak Kartal'ın yeni hocası İtaliano'nun, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Sırp santrforu bizzat arayarak çağrıda bulunduğu ve İstanbul'a yanına gelmesini istediği öğrenildi.Avrupa'dan beklediğini alamayan ve S.Arabistan'dan gelen astronomik önerileri, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için geri çeviren oyuncunun kısa sürede kararını bildirmesi bekleniyor.

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