Boca yüksek uçtu!
Giriş Tarihi: 23.12.2025

Ogün ŞAHİNOĞLU
SEZON başında Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırmak üzere olan Beşiktaş'ın bu bölge için hedeflerinden biri de Lautaro Blanco. Siyah-beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için teklifini iletti ancak aldığı yanıt beklentilerinin çok ötesinde oldu. Beşiktaş'ın oyuncu için 4 milyon dolar teklif ettiği fakat Arjantin ekibinin 10 milyon dolar istediği aktarıldı. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Blanco, Jaouen Hadjam ve Lucas Piton ile birlikte sol bek listesinin başını çekiyor.
