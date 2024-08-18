Boğaz’ın incisi yenilendi

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki eksiklerin giderilmesi amacıyla start verdiği çalışmalarda sona gelindi. Tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal gözetiminde yapılan faaliyetlerde şunlar gerçekleştirildi.Stadyumda sezon bitiminde konserler düzenlenirken ardından çim tamamen söküldü ve yeniden hibrit çime dönüştürüldü.Eskiyen ve yıpranan koltuklar yenilendi. Ayrıca merdiven boşluklarındaki sarı renk de Beşiktaş stadındaki siyah-beyaz atmosferi bozduğu gerekçesiyle değiştirildi ve gri renge boyandı.Stadyumdaki koltuk düzeni piksel olarak adlandırılan karışık düzendeydi. Yeni düzenleme ile alt kat tamamen beyaz üst katı ise siyah koltuklardan oluştu.Çatının membranları stadyum inşasında takılan ve tartışmalara neden olan 3. sınıf malzemeden kurtarıldı. 1. sınıf membran ile eskiyen görüntüsü ortadan kaldırılacak olan stadyumda çatı yenilenmesinin yarısı tamamlandı. Eylül'ün ilk haftası tamamı değiştirilmiş olacak.Ayrıca tribün ve çatı arasında da açılır kapanır paneller yerleştirildi. Bu çalışmayla birlikte taraftarların seslerinin stadyum içerisinde kalması amaçlanıyor.Statta bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve arması da yenileniyor. Atatürk'ün mevcuttaki resmi değiştirilecek ve bu kez kalpaklı bir resmi stadyumda asılı duracak.