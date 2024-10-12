Böyle giderse bu lig bitmez!

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, A Spor'da sert açıklamalar yaptı.Beşiktaş ne zaman iyi işler yapsa, iyi gitse, her zaman ince ince doğramalar başlar. Buna biz zaten alışkınız.Van Bronckhorst'a sürekli yan kulübeden taciz yapıldı.Soyunma odasında karşılıklı itişme var. Serdar Hoca'nın aldığı cezayı reddetmiyorum.Hakem gözlemcilerinin kendilerine gelmesi lazım.Raporu yazıyorlar, hak edişlerini alıp, bir sonraki haftayı bekliyorlar. Gözlemcilerde iş bilmezlik, ego problemi var.Daha önce, 'Lig bitmez. Burada maç yönetemezsin' gibi açıklamalara ceza yok. Gözlemci orada neyi gözlüyor?Bence de lig bitmez. Gözlemci raporları bu şekilde devam ederse bu lig bence de bitmez.Semih, Türk futbolunun çıktısı, bizim evladımız.Bunu yapan vatan hainidir. Semih gelişimini daha tamamlamadı.Biz 10 ayda iki kupa aldık. Yapılan operasyonu söylemek için altını çiziyorum; sözleşme fesihleri, direkt satışlarla bu transfer döneminde toplam 41 futbolcuya işlem yapmışız. Biz bir dramdan çıktık.Konya maçında çıkar, iki gol atar, her şey dağılır.