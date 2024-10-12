Böyle giderse bu lig bitmez!

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, A Spor'da sert açıklamalar yaptı. Sözlerine yardımcı hoca Serdar Topraktepe'ye Gaziantep maçından sonra verilen iki maçlık cezaya değinerek başlayan Göçmez, şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş ne zaman iyi işler yapsa, iyi gitse, her zaman ince ince doğramalar başlar. Buna biz zaten alışkınız. Buna doğru tepkiyi vermek önemli. Gaziantep maçı için konuşacak olursak, gözlemci raporlarına göre karar veriliyor.
Van Bronckhorst'a sürekli yan kulübeden taciz yapıldı. Serdar Hoca da devreye girdi. Bunların kayıtları var. Ancak nasılsa raporlarda yok.
Soyunma odasında karşılıklı itişme var. Serdar Hoca'nın aldığı cezayı reddetmiyorum. Biz 2 maç ceza aldıysak, adalet varsa diğer hocanın da iki maç ceza alması gerekiyordu.
GÖZLEMCİ BİZDE NEYİ GÖZLÜYOR?
Hakem gözlemcilerinin kendilerine gelmesi lazım. Gözlemciler, Türk futbolunun geriye gidişlerinin en büyük sebebi olabilir.
Raporu yazıyorlar, hak edişlerini alıp, bir sonraki haftayı bekliyorlar. Gözlemcilerde iş bilmezlik, ego problemi var.
Daha önce, 'Lig bitmez. Burada maç yönetemezsin' gibi açıklamalara ceza yok. Gözlemci orada neyi gözlüyor? Bizde neyi gözlüyor? Bu şekilde devam ederse ben de şu cümleyi kuruyorum; deneyelim.
Bence de lig bitmez. Gözlemci raporları bu şekilde devam ederse bu lig bence de bitmez.
SEMİH'E YAPILAN VATAN HAİNLİĞİ
Semih, Türk futbolunun çıktısı, bizim evladımız. Milli Takım antrenmanında bir kayıt alınıyor, arkadan 'Semih niye Milli Takım kadrosuna alındı?' diye bir ses geliyor. Onu da sosyal medyaya veriyorsun.
Bunu yapan vatan hainidir. Semih gelişimini daha tamamlamadı. Daha yolun başından bunları bilerek yapıyorlar.
Biz 10 ayda iki kupa aldık. Yapılan operasyonu söylemek için altını çiziyorum; sözleşme fesihleri, direkt satışlarla bu transfer döneminde toplam 41 futbolcuya işlem yapmışız. Biz bir dramdan çıktık. Karanlıktan çıktık, aydınlığa gidiyoruz. Semih kendini geliştirmek için mücadele ediyor.
Konya maçında çıkar, iki gol atar, her şey dağılır.