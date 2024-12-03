Boynu bükükler

Beşıktaş'ın yıldızı Ciro İmmobile sonunda hasretini bitirdi. En son Süper Lig'de 20 Ekim'de oynanan Konyaspor mücadelesinde fileleri havalandıran İtalyan forvet, sonrasında lig ve Avrupa'da toplam 5 maça çıkarken skor üretememişti. 34 yaşındaki futbolcu Hatayspor karşısında ağları sarsarken, beraberliğe engel olamadı.Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu. Siyah-beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.Mert Günok, kulübün içinde buluduğu durumu değerlendirdi. Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylediklerini belirten tecrübeli file bekçisi, şöyle konuştu: "Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz.. Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok.. Taraftarlar sonuna kadar haklı! Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim. Beşiktaş'ın sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz.Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim."VAN BRONCKHORST ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin getirileceği merak konusu... Sergen Yalçın teklife olumsuz yanıt verirken menajerler kulübün kapısını aşındırmaya başladı. Yönetim bugün yapacağı toplantıda hoca konusunda da seçenekleri değerlendirecek. Geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran ve takımı kümede tuttuktan sonra ayrılan Markus Gisdol'un yönetime önerildiği kaydedildi. Bazı yöneticilerin de Serdar Topraktepe ile yola devam etme seçeneğini masaya getireceği kaydedildi. Bu arada 55 yaşındaki Alman hoca Gisdol, kariyerinde daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve son olarak da geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştırmıştı.