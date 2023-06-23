Çebi’den şok konuşma

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, duyduğu rahatsızlığı dile getriirken ‘Kurulları sandıkla seçelim” önerisinde bulundu. İşte o açıklamalar:
Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır. Biz depremle ilgili maçyaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonlukkutlamasında bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Sezon boyunca hakem kararları nedeniyle herkes ağladı. Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Seçildiktensonra kurulları atamak yerine, sandık koyup kulüplerinseçimiyle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz? 85 milyonluk ülkede eleştirilenlerin yerine 30 hakem çıkartamaz mıyız? Yeni yabancı kuralı bir kulübe yarıyor.Tarafsızlık deniyor ama yaptıklarınız buna yansıtmıyor.
Güneş: Ben deyerli oyuncuyuyabancı yapayım
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de TFF'nin kararlarını eleştirdi: "8+3'ü ben getirmedim. Yabancı oyuncu yerli oynuyorsa, ben de yerliyi yabancı yapabilmeliyim. 1 Temmuz'da sezonu açacağım lig kaç takımla oynanacak? Yabancı kuralı değişir mi? Bir şey kural olarak konuyorsa 5 yıllık yapın. Yabancıların Euro, yerlilerin TL kazanması, dengeleri bozuyor. Hakemleri konuşan 10 maç ceza alsın."