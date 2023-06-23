Çebi’den şok konuşma

Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır.Sezon boyunca hakem kararları nedeniyle herkes ağladı. Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır.85 milyonluk ülkede eleştirilenlerin yerine 30 hakem çıkartamaz mıyız?Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de TFF'nin kararlarını eleştirdi: "8+3'ü ben getirmedim. Yabancı oyuncu yerli oynuyorsa, ben de yerliyi yabancı yapabilmeliyim. 1 Temmuz'da sezonu açacağım lig kaç takımla oynanacak? Yabancı kuralı değişir mi? Bir şey kural olarak konuyorsa 5 yıllık yapın. Yabancıların Euro, yerlilerin TL kazanması, dengeleri bozuyor. Hakemleri konuşan 10 maç ceza alsın."